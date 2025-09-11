Павел Василенко

Бывшего президента клуба Палермо Поля Баккальини нашли мертвым в его доме в Милане.

На момент смерти Баккальини было всего 41 год, а итальянские СМИ сообщают, вероятно, он покончил жизнь самоубийством. Это – главная версия следствия. Вскрытие, назначенное на ближайшие часы, развеет все сомнения.

Бывший президент Палермо родился в Соединенных Штатах Америки, а в течение 2017 года недолго выполнял функции клуба из Италии.

Были признаки того, что Баккальини станет мажоритарным владельцем этого клуба, но сделка так и не состоялась.

Палермо ранее была стабильной командой первого дивизиона, но в последние годы из-за многочисленных проблем, с которыми они столкнулись, они вылетели в Серию B.