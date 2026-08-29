Бывший игрок Динамо перешел в клуб четвертого дивизиона Италии
Футболист нашел новую команду
Фото: ФК Динамо
Центральный нападающий из Бельгии Ибрагим Каргбо, который когда-то выступал за киевское Динамо, перешел в итальянский Афраголезе из Серии D – четвертого по силе дивизиона страны, который делится на подгруппы. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
В Афраголезе не разглашают детали сделки с 26-летним нападающим, но авторитетный портал Transfermarkt сообщает о подписании годового контракта.
Каргбо провел за Динамо три матча, но без результативных действий.
Также он выступал за бельгийские Роселар и Льеж, донецкий Олимпик, словенский Целье, белорусский Днепр, кипрский Докса и хорватский Солин.