Павел Василенко

Бывший игрок мадридского Реала и нынешний тренер чилийской команды Универсидад де Чили Фернандо Гаго перенес сердечный приступ после матча своего клуба.

Аргентинец провел пресс-конференцию, но в самом ее конце перенес сердечный приступ и был срочно доставлен в больницу в Сантьяго, где его немедленно прооперировали.

Клуб объявил, что Гаго находится в удовлетворительном состоянии и под наблюдением медицинской бригады.

Универсидад де Чили — шестой клуб в тренерской карьере Гаго после того, как он возглавлял клубы из Мексики и Аргентины, среди которых самый известный — Бока Хуниорс.

В своей игровой карьере, кроме Реала, он также выступал за Рому и Валенсию, а также провел 61 матч за сборную Аргентины.