Бывший игрок Реала перенес сердечный приступ после матча: Гаго срочно прооперировали
Специалист пережил серьезный инцидент со здоровьем
около 3 часов назадПодписаться в
Бывший игрок мадридского Реала и нынешний тренер чилийской команды Универсидад де Чили Фернандо Гаго перенес сердечный приступ после матча своего клуба.
Аргентинец провел пресс-конференцию, но в самом ее конце перенес сердечный приступ и был срочно доставлен в больницу в Сантьяго, где его немедленно прооперировали.
Клуб объявил, что Гаго находится в удовлетворительном состоянии и под наблюдением медицинской бригады.
Универсидад де Чили — шестой клуб в тренерской карьере Гаго после того, как он возглавлял клубы из Мексики и Аргентины, среди которых самый известный — Бока Хуниорс.
В своей игровой карьере, кроме Реала, он также выступал за Рому и Валенсию, а также провел 61 матч за сборную Аргентины.
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