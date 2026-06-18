Интер определился с будущим главного тренера
Клуб сделал свой выбор
около 3 часов назадПодписаться в
Кристиан Киву. Фото - ФК Интер
Миланский Интер официально объявил о продлении контракта с главным тренером команды Кристианом Киву.
Указано, что новое соглашение с румынским специалистом будет действовать до 30 июня 2028 года.
45-летний Киву возглавил Интер летом 2025 года. Под его руководством команда финишировала на первом месте в турнирной таблице Серии А сезона 2025/26, набрав 87 очков в 38 матчах чемпионата Италии, а также выиграла национальный кубок.
Поделиться