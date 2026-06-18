Павел Василенко

Легендарного бразильца Карлоса Альберто Паррейру госпитализировали в отделение неотложной помощи больницы Самаритано в Рио-де-Жанейро. Чемпион мира по футболу 1994 года как тренер получает в больнице аппарат искусственной вентиляции легких, но его состояние стабильное.

У 83-летнего бразильца в 2023 году диагностировали лимфому Ходжкина, тип рака, который начинается в лимфатической системе. Считалось, что болезнь в какой-то момент пребывает в стадии ремиссии, но позже она рецидивировала.

Паррейра считается одним из тренеров, которые своими достижениями изменили общую политику национальной сборной. Он был у руля команды Бразилии, когда они выиграли титул чемпиона мира 1994 года.

Кроме сборной Бразилии (в 1994 и 2006 годах), специалист возглавлял сборные Кувейта на чемпионате мира 1982 года, ОАЭ на чемпионате мира 1990 года в Италии, Саудовской Аравии в 1998 году и Южной Африки в 2010 году.

Он также выиграл Кубок Америки 2004 года и Кубок конфедераций 2005 года как тренер сборной Бразилии. Паррейра также был помощником тренера на чемпионате мира 1970 года в Мексике, где отвечал за физическую подготовку Пеле, Жаирзиньо, Тостао, Ривелиньо, Эвералдо и других звезд команды Марио Загалло.