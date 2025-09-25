В первом туре основного этапа Лиги Европы Рома на выезде обыграла Ниццу 2:1. После матча главный тренер римлян Джан Пьеро Гасперини ответил на вопросы о игре центральных нападающих.

Мы должны работать не только над атакующей фазой – нам нужно немного совершенствоваться всем вместе, потому что не всегда следует указывать пальцем на центрального нападающего.

Довбик прогрессирует физически, но мы должны улучшать игру всей команды в построении атак – в построении игры, завершении, последнем пасе, чтобы нападающие имели больше шансов угрожать воротам. Атакующую фазу игры следует рассматривать в целом, — цитирует Гасперини Voce Giallorossa.