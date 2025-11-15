Экс-игрок Шахтера и сборной Украины Юрий Вирт подвел итоги матча 5 тура квалификации ЧМ-2026 против Франции (0:4). Его слова приводит Footboom.

Без шансов. Я понимаю, что сборная Франции сильнее, что мы в первую очередь думали о следующем матче с Исландией, но завершить игру без единого удара по воротам соперника, даже без моментов, - это слишком… И это еще нужно учитывать, что французы вышли против Украины не в оптимальном составе.

Уже нет разницы - 0:1 ты проигрываешь, или 0:4… Сыграли и забыли этот матч. Только так! Теперь нужно восстановить силы, начать подготовку к противостоянию с Исландией - буквально с финального свистка арбитра матча в Париже. В воскресенье нам нужен результат, - рассказал Вирт.