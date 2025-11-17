Бывший вратарь сборной Украины Илья Близнюк рассказал, за счет чего удалось одержать победу в матче заключительного тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Исландии (2:0).

Огромная самоотдача, нацеленность на победу с первых минут, агрессия, прессинг и хорошие физические кондиции, которые позволили выдержать темп в конце игры, когда нужно было играть через «не могу». Восемь игроков вышли в стартовом составе, которые не участвовали в матче против Франции.

Таким образом, Ребров всё правильно рассчитал, пожертвовав престижем сборной ради достижения главной цели. Он понимал, что Исландия очень крепкая, организованная команда, и свежесть футболистов может многое решить. Так оно и случилось. У нашей сборной хватило сил на финишной прямой сделать рывок последние десять минут и дожать соперника, забив два мяча.

Было видно, что исландцы с середины второго тайма начали понемногу проседать. И выход Шапаренко, Яремчука и Гуцуляка дал свежий импульс в игре. Во время первого гола именно Гуцуляк скинул головой мяч на дальнюю штангу, после чего Зубков завершил розыгрыш стандарта.

А во втором эпизоде подкат Шапаренко позволил перехватить мяч в центре, далее Калюжный протолкнул на Гуцуляка, удар, рикошет, и мы в плей-офф. Именно ситуация требовала выпускать игроков на атаку, потому что нужно было забивать. Тот же Яремчук имел отличный шанс забить, но теперь вратарь исландцев оказался на высоте, парировав два удара подряд, – сказал Близнюк в интервью UA-Футбол.