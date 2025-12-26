Бывший игрок Шахтера согласился на переход в новый клуб
Футболист остается в Бразилии
около 2 часов назад
Витао / Фото - IMAGO
Интернасьонал принял предложение Крузейро о переходе бывшего футболиста Шахтера Витао, сообщает Globo.
25-летний центрбек обошелся Крузейро в 7 миллионов евро с обменом на защитника Жоао Марсело и полузащитника Жапа.
Витао в последнем сезоне за Интер сыграл 52 матча во всех турнирах: 2 ассиста.
За Интернасьонал экс-игрок Шахтера выступает с 2022 года. С тех пор Витао сыграл 192 матча: 3 гола, 3 ассиста и помог выиграть чемпионат штата Гаушу.
Шахтер готов продать своего игрока в Бразилию за два миллиона евро.
