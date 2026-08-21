Павел Василенко

Нападающий Лехии Богдан Вьюнник отклонил трансфер в Корону за один миллион евро с учетом бонусов. Экс-футболист донецкого Шахтера хочет продолжить карьеру в Легии из Варшавы.

«Я отказался от Короны. Я уважаю клуб из Кельце и предложение, которое они мне сделали. Они очень хорошие люди, но правда в том, что я хочу только в Легию Варшава. Легия есть Легия. Более того, Марек Папшун хочет, чтобы я там был. Надеюсь, клубы смогут достичь согласия», – сказал Вьюнник в комментарии Meczyki.pl.

Вьюнник выступает за Лехию с марта 2024 года. За это время украинский форвард провел за первую команду 61 матч во всех турнирах.

На счету нападающего 10 забитых мячей и три результативные передачи. В прошлом сезоне Вьюнник сыграл 28 поединков, в которых отметился тремя голами.

Летом 2026 года Лехию возглавил украинский тренер Владислав Лупашко. Под его руководством команда на данный момент занимает последнее место в таблице Первой лиги Польши.