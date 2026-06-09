Павел Василенко

Украинский нападающий Артем Беседин больше не является игроком чешского Артиса Брно.

Клуб, который выступает во втором по силе дивизионе Чехии, официально сообщил о завершении сотрудничества с 30-летним форвардом после окончания срока действия контракта.

В заявлении чешский клуб указал, что опытный нападающий, который много лет выступал за киевское «Динамо» и имеет опыт игры в Лиге чемпионов, в Брно не смог продемонстрировать ожидаемую результативность. В 24 матчах за два сезона он забил лишь один мяч.

Ранее Артем провел значительную часть карьеры в киевском Динамо, сыграв 143 игры, забив 35 мячей и оформив 13 ассистов. Также он выступал за Металлист, кипрскую Омонию и казахстанский Ордабасы.

На счету Беседина 19 матчей за национальную сборную Украины, в которых он отметился двумя голами.

Сегодня Динамо презентовало новую форму сезона 2026/27.