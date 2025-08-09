Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился мыслями о возможном трансфере защитника Борнмута Ильи Забарного в ПСЖ.

«Для Украины – это очень большое событие. Игрок национальной сборной, украинский игрок может играть за команду, которая в этом году выиграла Лигу чемпионов. Я считаю, это очень большая и сильная команда. Когда играет Борнмут, они не являются фаворитами, они достигают всего за счет работы, командной работы. Илья был важным игроком в команде.

Однако ПСЖ играет иначе. ПСЖ – всегда фаворит чемпионата, если они не выигрывают – это катастрофа. И, наверное, нагрузка в защите ниже, но для Украины, для Ильи это огромный успех и шаг вперед. Это команда, где может сбыться его мечта – конкурировать с топ-командами Европы и пытаться выиграть Лигу чемпионов», – сказал Ребров в эфире УПЛ ТВ.