Защитник Борнмута и сборной Украины Илья Забарный продолжит карьеру во Франции, и его переход в ПСЖ подтвердил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Главный тренер парижан Луис Энрике рассчитывает увидеть новичка в расположении команды до 13 августа, когда в Суперкубке УЕФА чемпионы Лиги чемпионов сыграют против победителя Лиги Европы английского Тоттенхэма. Наставник надеется, что украинец успеет провести несколько тренировок и попадет в заявку на этот матч.

Журналист Бен Джейкобс уточнил, что Забарный отправится в Париж сразу после завершения всех юридических процедур сделки. Клубы уже согласовали условия трансфера, и как только будут оформлены документы, футболист пройдет медосмотр и подпишет контракт с чемпионом Лиги 1.