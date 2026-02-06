Английский полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен близок к переходу в шотландский Селтик, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно источнику, 32-летний футболист в статусе свободного агента в ближайшее время подпишет контракт с кельтами сроком на шесть месяцев. В соглашении будет предусмотрена возможность продления сотрудничества.

В сезоне-2024/25 Окслейд-Чемберлен провел 20 матчей за Бешикташ, отметившись одним забитым мячом. Transfermarkt оценивает бывшего победителя Лиги чемпионов и АПЛ в составе Ливерпуля в 1,5 миллиона евро. С лета 2025 года игрок остается без клуба.

