Главный тренер Ливерпуля Арне Слот высказался о перспективах центрального защитника Вирджила ван Дейка в составе команды. Соглашение 34-летнего нидерландского футболиста с мерсисайдским клубом рассчитано до лета 2027 года.

«Мы никогда ничего не делаем в панике, все основывается на долгосрочных идеях или на чем-то, о чем долго думало не только одно, а несколько человек. Конечно, мы осознаем, что Вирджил не останется в клубе еще на 10 лет, но у него еще полтора года контракта, так что он останется с нами на это время, а может, и дольше.

Если он продолжит оставаться в такой форме, как сейчас... В его возрасте 7–8 месяцев каждые три дня играть не только за клуб, но и за сборную – это комплимент, и я надеюсь, что он сможет поддерживать форму еще несколько лет. Но мы не глупы, знаем, что в ближайшие годы у клуба начнется жизнь без Вирджила.

Я могу сказать то же самое о любой позиции – клуб думает не только о краткосрочных, но и о средне- и долгосрочных перспективах», — сказал Слот.