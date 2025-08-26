В ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов 2025/26 казахстанский Кайрат встретился с шотландским Селтиком. Матч состоялся 26 августа на стадионе Центральный в Алматы, главным арбитром был итальянец Маурицио Мариани.

Основное и дополнительное время завершились нулевой ничьей, как и первая игра между командами. Выход в групповой этап решался в серии пенальти, где сильнее оказались желто-черные. Решающий пенальти выполнил российский легионер Кайрата Сорокин,

Кайрат впервые в истории вышел в групповой или основной этап Лиги чемпионов. На данный момент команда из Алматы занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Казахстана.

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Ответный матч

Кайрат (Алматы, Казахстан) – Селтик (Глазго, Шотландия) – 0:0, пенальти 3:2

Жеребьёвка основного этапа Лиги чемпионов состоится 28 августа.