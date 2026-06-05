Павел Василенко

Бывший спортивный директор Милана Игли Таре столкнется с потенциально бурным летом, которое выходит за рамки его недавнего увольнения из клуба. Различные сообщения свидетельствуют о том, что албанский менеджер находится под следствием албанских властей по подозрению в отмывании денег и коррупции. Имя Таре появилось в связи с расследованием, которое проводит Специальная прокуратура по борьбе с коррупцией и организованной преступностью в Албании, известная как SPAK.

Сообщается, что бывший спортивный директор Милана попал в поле зрения властей во время расследования, изначально направленного против бывшей вице-премьер-министра Албании Белинды Балуку, которой предъявлены обвинения в нарушениях в сфере государственных закупок.

Это развитие событий представляет собой значительное осложнение для Таре, которого Милан уволил лишь десять дней назад. Его увольнение было частью масштабной реорганизации управленческой структуры клуба, проведенной владельцем Джерри Кардинале после того, как команда не смогла квалифицироваться в Лигу чемпионов.

Чистка, которая также затронула тренера Массимилиано Аллегри, генерального директора Джорджо Фурлани и технического директора Жоффре Монкади, произошла после сезона, который клуб в официальном заявлении назвал «полным провалом». Расследование в Албании добавляет крайне неприятный аспект к и без того сложному периоду для 52-летнего функционера, который еще публично не ответил на обвинения.