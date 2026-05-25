Милан уступил Кальяри и остался без Лиги чемпионов
В составе победителей отличились Боррелли и Родригес
около 3 часов назад
Милан дома проиграл Кальяри в заключительном, 38-м туре итальянской Серии А.
Алексис Салемакерс вывел хозяев вперед на 2-й минуте. Кальяри отыгрался благодаря голу Дженнаро Боррелли в первом тайме, а после перерыва Хуан Родригес установил окончательный счет.
Серия А. 38-й тур
Милан – Кальяри – 1:2
Голы: Салемакерс, 2 – Боррелли, 20, Родригес, 57
Из-за поражения и побед Ромы и Комо — Милан финишировал вне топ-4 Серии А и упустил путевку в Лигу чемпионов. В сезоне-2026/27 клуб сыграет в Лиге Европы. Кальяри завершил чемпионат на 14-м месте.
Рома обыграла Верону и завоевала бронзовые медали Серии А.
