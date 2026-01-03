Главный тренер Челси U-21 Каллум Макфарлейн будет руководить «синими» в завтрашнем матче 20 тура АПЛ против Манчестер Сити после ухода Энцо Марески в день Нового года, сообщает официальный сайт клуба.

40-летний англичанин несколько лет работал в молодёжном секторе «горожан». Макфарлейн лишь летом присоединился к академии Челси, а уже через 5 месяцев в клубе получит шанс дебютировать на уровне Премьер-лиги, пока Челси ищут замену Мареске.

Лиам Росеньор остаётся одним из первых фаворитов, впечатлив руководство Челси работой в сестринском Страсбурге, который является частью футбольной империи владельцев лондонского клуба.

Легенда Челси отреагировал на увольнение Марески.