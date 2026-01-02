Экс-капитан Челси Джон Терри высказался о неожиданном увольнении Энцо Марески, которое произошло 1 января.

Легендарный защитник, который сейчас работает в академии клуба, признал, что решение о расставании стало для него полной неожиданностью.

«Я понятия не имею, что на самом деле происходит внутри. Я не работаю с первой командой, поэтому не знаю деталей. Мое мнение со стороны: очевидно, что между тренером и владельцами возникло напряжение, из-за чего они и пришли к такому решению.

Это настоящий шок, ведь всего три-четыре недели назад мы провели такой прекрасный матч против Барселоны. Казалось, что все прекрасно, а теперь команда на спаде и далека от своей лучшей формы», — сказал Терри на своем канале в Тик-Токе.