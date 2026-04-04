Мудрик получит максимальную дисквалификацию из-за допинга? Неутешительные новости из Англии
2 дня назад
Украинский вингер Челси Михаил Мудрик продолжает оставаться вне футбола из-за допингового скандала.
Как отмечает источник, ожидается, что игрок получит 4-летнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Он уже пропустил 16 месяцев, и, как показывает практика, это время зачтут в возможное наказание.
Челси уже позаботился о будущем на левом фланге атаки, подписав прошлым летом Алехандро Гарначо и Джейми Байно-Гиттенса.
Напомним, что в июне 2025 года Футбольная ассоциация Англии обвинила Михаила Мудрика в применении допинга – обе его пробы ранее показали положительный результат. С декабря 2024 года игрок официально отстранен от участия в футбольных турнирах.
Ранее сообщалось, что Мудрик подписал новое соглашение с Челси.
