Владимир Кириченко

Украинский вингер Челси Михаил Мудрик продолжает оставаться вне футбола из-за допингового скандала.

Как отмечает источник, ожидается, что игрок получит 4-летнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Он уже пропустил 16 месяцев, и, как показывает практика, это время зачтут в возможное наказание.

🚨 Mykhailo Mudryk could face a maximum four-year ban.



The Chelsea winger has already missed 16 months of action — historical precedent suggests this period would count as time served in any suspension.



— If found innocent, he would be free to return to action immediately.… pic.twitter.com/IhD3wQcgNW — Topskills Sports UK (@topskillsportuk) April 2, 2026

Челси уже позаботился о будущем на левом фланге атаки, подписав прошлым летом Алехандро Гарначо и Джейми Байно-Гиттенса.

Напомним, что в июне 2025 года Футбольная ассоциация Англии обвинила Михаила Мудрика в применении допинга – обе его пробы ранее показали положительный результат. С декабря 2024 года игрок официально отстранен от участия в футбольных турнирах.

Ранее сообщалось, что Мудрик подписал новое соглашение с Челси.