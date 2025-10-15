Павел Василенко

Бывший главный тренер донецкого Шахтера Игор Йовичевич продолжит свою карьеру в Польше. Хорватский специалист подписал контракт с Видзевом.

Польский клуб подписал двухлетний контракт с 51-летним хорватским специалистом.

Дебютировать во главе Видзева Йовичевич сможет уже в пятницу, 17 октября. Именно тогда его новая команда примет Радомяк в рамках 12-го тура польской Экстраклассы.

В Украине хорват уже работал с тремя клубами: Карпатами (2014-2015), Днепром-1 (2020-2020) и Шахтером (2022-2023).

Вместе с дончанами Йовичевич становился чемпионом Украины в сезоне 2022/23, после чего был уволен из клуба.

Последним местом работы специалиста был болгарский Лудогорец, который он покинул летом 2025 года.