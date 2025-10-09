Бывший наставник Шахтера, Днепра-1 и Карпат Игор Йовичевич может вскоре вернуться к тренерской деятельности. По данным турецкого издания Fotomac, хорват входит в число кандидатов на должность главного тренера Кайсериспора.

Турецкий клуб недавно расстался с Маркусом Гисдолом из-за неудовлетворительных результатов и сейчас активно ищет специалиста, способного стабилизировать команду. Среди претендентов также есть Марк Салатович, помощник Тима Якеровича в английском Халл Сити.

Напомним, Йовичевич покинул Шахтер летом 2023 года. Позже он недолгое время работал в Саудовской Аравии с Аль-Раедом, а затем возглавлял Лудогорец, который оставил летом 2025 года.

После восьми туров Суперлиги Кайсериспор занимает 17-е место, имея всего 5 очков в активе.

Ранее сообщалось, что Йовичевич может возглавить Динамо.