Владимир Кириченко

Руководство Тоттенхэма рассматривает возможность смены главного тренера Игора Тудора, который возглавил команду 14 февраля. Об этом сообщает The Telegraph.

Под руководством хорватского специалиста лондонский клуб провел три матча, потерпев поражения в каждом из них: от Арсенала (1:4), Фулхэма (1:2) и Кристал Пэлас (1:3).

Руководство клуба обеспокоено результатами команды и растущим риском борьбы за выживание в АПЛ. Последнее поражение вызвало серьезную обеспокоенность среди боссов клуба.

Также сообщается, что Тоттенхэм уже провел переговоры с Роберто Де Дзерби по поводу возможного сотрудничества в следующем сезоне. Такой вариант рассматривается при условии сохранения клубом места в Премьер-лиге.

Напомним, что Де Дзерби недавно прекратил сотрудничество с Марселем.

Накануне Тоттенхэм потерпел пятую подряд поражение в АПЛ, шпоры не устояли в матче с Кристал Пэлас.