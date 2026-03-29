Денис Седашов

Лондонский Тоттенхэм официально объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Игорем Тудором. Стороны разорвали контракт по обоюдному согласию. Вместе с хорватским специалистом клуб покинули тренер вратарей Томислав Рогич и тренер по физической подготовке Риккардо Раньиччи.

We can confirm that it has been mutually agreed for Head Coach Igor Tudor to leave the Club with immediate effect.



Tomislav Rogic and Riccardo Ragnacci have also left their respective roles of Goalkeeping Coach and Physical Coach.



We thank Igor, Tomislav and Riccardo for their… — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 29, 2026

Тудор возглавил английскую команду всего лишь 14 февраля 2026 года. Под его руководством шпоры одержали только одну победу, один раз сыграли вничью и потерпели пять поражений.

На данный момент Тоттенхэм занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ.

