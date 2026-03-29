Хорватский тренер Игор Тудор покинул Тоттенхэм
Специалист не продержался на должности даже двух месяцев
около 2 часов назад
Лондонский Тоттенхэм официально объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Игорем Тудором. Стороны разорвали контракт по обоюдному согласию. Вместе с хорватским специалистом клуб покинули тренер вратарей Томислав Рогич и тренер по физической подготовке Риккардо Раньиччи.
Тудор возглавил английскую команду всего лишь 14 февраля 2026 года. Под его руководством шпоры одержали только одну победу, один раз сыграли вничью и потерпели пять поражений.
На данный момент Тоттенхэм занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ.
Поделиться