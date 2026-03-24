Бывший тренер Шахтера – один из главных кандидатов на должность наставника Тоттенхэма
Лондонцы ищут специалиста с опытом работы в еврокубках
около 2 часов назад
Бывший тренер Марселя Роберто Де Дзерби готов возглавить Тоттенхэм, если клуб сохранит прописку в английской Премьер-лиге.
По информации The Telegraph, временный наставник «шпор» Игор Тудор не рассматривается как постоянный главный тренер.
Главными кандидатами на должность остаются Де Дзерби и тренер национальной сборной США Маурисио Почеттино, который уже работал в клубе ранее.
Кроме того, Тоттенхэм рассматривает кандидатуру Себастьяна Келя на должность спортивного директора. Недавно немец оставил аналогичную должность в дортмундской Боруссии.
На данный момент Тоттенхэм занимает 17 позицию в АПЛ.
Накануне Тоттенхэм впервые в истории клуба проиграл шесть матчей подряд.