Сергей Разумовский

В 12-м туре французской Лиги 1 Марсель на своем поле разгромил Брест.

Хозяева открыли счёт на 25-й минуте после удара Гомеса, Гринвуд реализовал пенальти, удвоив преимущество. В конце игры Обамеянг поставил точку, оформив уверенную победу провансальцев.

Ланс на выезде сенсационно разгромил Монако. Гости повели благодаря голу Эдуара. Однако Монако ответил результативным пенальти Балогуна, Ланс моментально снова вышел вперёд – Саид забил.

И тут автор единственного гола монегасков превратился в антигероя, заработав прямую красную карточку. Сангаре сразу же увеличил разрыв. А на 60-й минуте Саид оформил дубль и разгром соперника.

Марсель и Ланс набрали по 25 очков и возглавили турнирную таблицу. Правда, ПСЖ украинца Ильи Забарного (24) имеет матч в запасе. Монако (20) рискует выпасть из топ-6.

Лига 1, 12-й тур

Марсель – Брест 3:0

Голы: Гомес, 25, Гринвуд, 33 (пен.), Обамеянг, 81

Монако – Ланс 1:4

Голы: Балогун, 37 (пен.) – Эдуар, 21, Саид, 40, 60, Сангаре, 45+3

Удаление: Балогун, 45