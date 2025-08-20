В понедельник, 18 августа, Трабзонспор на выезде одержал победу над Касымпашей со счетом 1:0 во втором туре турецкой Суперлиги сезона 2025/26. В составе гостей полный матч провел украинский защитник Арсений Батагов, который получил оценку 7,3 от портала Flashscore.

Бывший главный тренер Трабзонспора в сезонах 2001 и 2015–2016 Сади Текелиоглу прокомментировал выступление Батагова в чемпионате Турции.

«Тяжело что-то сказать о Батагове. Он хорошо прерывает атаки, с прошлого сезона остается самым стабильным игроком Трабзонспора. Если дадут 20 миллионов – пусть сразу уходит. Есть ли сейчас такие деньги? За 10 миллионов евро Трабзонспор найдет значительно лучшего центрального защитника», – цитирует Текелиоглу Kuzey Ekspres.

Украинец перешел в Трабзонспор летом 2024 года из луганской Зари за 1,83 миллиона евро, согласно данным Transfermarkt.