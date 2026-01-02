Главный тренер Тоттенхэма Томас Франк подвел итоги матча 19 тура АПЛ против Брентфорда (0:0). Его слова приводит пресс-служба клуба.

Я думаю, позитивным является то, что Брентфорд хорошо показывает себя дома, и это следует уважать, одержав победы над Ливерпулем, МЮ, Ньюкаслом, Виллой, сыграв вничью с Челси и не дав им много шансов. У них было всего 7 ударов. Я думаю, что это очень, очень сильная защитная игра.

Я считаю, что четверка защитников сыграла отлично, вся команда сыграла замечательно, особенно Мики и Ромеро, которые очень хорошо сыграли с Тиаго и Шаде. Негативом является количество невынужденных ошибок.

Это тот момент, когда ты можешь сделать слишком много невынужденных ошибок, которые затем отнимают восемь, девять, возможно, хороших полупереходов, где ты не попадаешь в хорошие позиции. А затем, когда мы были там, нам не хватило остроты в этот день, - пояснил Франк.