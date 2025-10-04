Бывший тренер Ярмолюка стремится воссоединиться с игроком Брентфорда
За украинцем уже следит Манчестер Юнайтед
около 1 часа назад
Егор Ярмолюк/ Фото - Брентфорд
Полузащитник Брентфорда и сборной Украины Егор Ярмолюк, которым интересуется МЮ, может оказаться в Тоттенхэме, сообщает CaughtOffside.
Скауты обоих клубов следят за выступлениями украинского центрхава. Наставник шпор Томас Франк, который работал с Ярмолюком в Брентфорде, хочет воссоединиться с бывшим подопечным в следующем сезоне.
Стоит добавить, что в этом сезоне 2025/26 украинец принял участие во всех матчах Брентфорда и на данный момент имеет на счету одну голевую передачу.
Ярмолюк претендует на звание лучшего футболиста Брентфорда в сентябре.
Поделиться