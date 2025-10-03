Сергей Стаднюк

Главный тренер сборной Украины U-19 по футзалу Игорь Москвичев поделился мыслями о поражении его подопечных в результативном полуфинале юношеского Евро-2025 против сверстников из Испании (4:7). Слова специалиста передает пресс-служба АФУ.

Поздравляю сборную Испании с заслуженной победой. Ведь они были быстрее, пользовались нашими ошибками и забивали мячи. Украина всегда славилась умением выигрывать единоборства, быстрыми переходами из обороны в атаку, но сегодня было наоборот. Мы проиграли, потому что медленнее двигались и принимали решения. Игорь Москвичов

В групповом раунде команда Игоря Москвичева разгромила Молдову (7:0), уступила Португалии (0:4) и обыграла Италию (2:0). Благодаря этим результатам украинцы заняли второе место в группе А и вышли в полуфинал, где прекратили борьбу.