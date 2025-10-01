Украинский полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк оказался среди номинантов на звание лучшего игрока месяца в составе клуба английской Премьер-лиги.

За престижную награду 21-летнему футболисту предстоит побороться с защитником Майклом Кайоде, полузащитником Джорданом Хендерсоном и нападающим Игорем Тьяго.

В сентябре Ярмолюк принял участие в четырех матчах и отметился результативной передачей. Кайоде также сыграл четыре встречи, Хендерсон дважды ассистировал партнерам в трех матчах, а Тьяго провел три поединка и оформил дубль в игре против Манчестер Юнайтед (3:1).

После шести туров Брентфорд имеет в активе семь очков и занимает 13 позицию в турнирной таблице АПЛ. Следующий поединок команда проведет 5 октября против Манчестер Сити.

Ранее тренер Брентфорда похвалил Ярмолюка после победы над Манчестер Юнайтед.