Главный тренер Борнмута Андони Ираола высказался о слухах об интересе к вингеру Антуану Семеньо со стороны Манчестер Сити. Его слова приводит ESPN.

Чем больше матчей Антуан сможет сыграть за нас, тем лучше. Если он сможет играть за нас годами, это будет намного лучше! Если не годами, то месяцами. Если он сможет играть только неделями, то пусть будет неделями, но чем больше времени он будет играть за нас, тем лучше для нас.

Антуан - очень важный игрок для нас, и даже в таких матчах, как против Сандерленда, где он, возможно, не играл хорошо, он всегда представляет угрозу для соперника, забивая голы и отдавая передачи.

Конечно, я не хочу его терять. Это совершенно очевидно, но есть ситуации, которые не зависят от меня. Он сможет снова сыграть против «Челси», а затем и в следующем матче, и я надеюсь, что он будет играть с нами намного больше, - признался Ираола.