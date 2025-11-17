Бывший голкипер сборной Украины Илья Близнюк оценил вклад вратаря сине-желтых Анатолия Трубина в победу в матче заключительного тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Исландии (2:0).

Да, получилась тяжёлая игра. Две команды навязали друг другу много борьбы, единоборств и одна ошибка могла стоить судьбы матча. Слава Богу, что есть такой игрок как Трубин, который в критический момент исправил ошибку партнеров. В первом моменте второго тайма он спас неприятный удар от соперника, который пробил мяч головой под перекладину. Его опыт подсказал ему, что нужно оставаться на ногах, и благодаря этому он отбил удар. А на 77-й минуте совершил чудо, когда был проигран стандарт, замечу — не в первый раз, казалось, мяч уже в сетке, но снова на выручку пришел Трубин.

Ключевой момент матча, который в дальнейшем решил судьбу поединка. Уверен, если бы Украина пропустила, сразу бы психологически сломалась и матч уже бы не вытянула. Исландцы получили ответ, когда не забиваешь ты, забивают тебе.

За счет Цыганкова и Зубкова, скоростных фланговых проходов удалось расшатать оборону соперника. В конце еще при счете 0:0 исландцы перешли играть в пять защитников, вероятно, для удержания ничейного результата. И Цыганков, и Зубков хорошо умеют обыгрывать один в один, что эффективно при насыщенной обороне. Благодаря их креативным действиям и был достигнут успех. Заслуга в победе всей команды! Ребята бились до конца, отдали все силы, которых, кстати, не хватило сопернику, что сыграло решающую роль. Но еще раз повторюсь и выделю Трубина. Именно он вытянул игру и вывел сборную в раунд плей-офф, – заявил Близнюк в интервью UA-Футбол.