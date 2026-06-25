Павел Василенко

Аль-Шабаб объявил о расторжении контракта с украинским вратарём 32-летним Георгием Бущаном, который прошлый сезон отыграл в аренде за Полесье.

Бущан перешёл в Аль-Шабаб из Динамо в январе 2025 года за три миллиона евро. За команду он провёл 13 матчей, в которых пропустил 28 мячей. В сентябре того же года Бущан на правах аренды присоединился к Полесье. Там он за сезон провёл четыре поединка (шесть пропущенных голов, два «сухих» матча) и выиграл бронзу УПЛ.

Отметим, что бывший вратарь сборной Украины поехал с Полесьем на летние сборы.