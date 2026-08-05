Сергей Разумовский

Донецкий Шахтер одержал убедительную победу над Кудривкой в первом туре украинской Премьер-лиги. Матч завершился со счетом 5:1 в пользу донецкой команды. Главным героем встречи стал Кауан Элиас, оформивший хет-трик. Еще по одному голу за Шахтер забили Алиссон и Лука Мейреллиш.

Победа над Кудривкой позволила «горнякам» продолжить уникальную серию в стартовых матчах чемпионата. Шахтер не проигрывает в первом туре УПЛ уже 18 сезонов подряд. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

За этот период донецкий клуб одержал 17 побед и всего один раз сыграл вничью. Таким образом, Шахтер превзошел достижение киевского Динамо, которое не уступало в стартовых матчах чемпионата в течение 17 сезонов подряд – с 2005 по 2021 год.

В последний раз Шахтер проигрывал в первом туре еще в 2008 году. Тогда «горняки» уступили Львову со счетом 0:2.

Ранее была названа причина, по которой экс-одноклубник Малиновского не перешел в Шахтер.