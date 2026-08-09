Павел Василенко

Вице-президент бразильского Гремио Рафаэль Лима подтвердил, что донецкий Шахтер был единственным клубом, который сделал официальное предложение по 18-летнему полузащитнику Габриэлю Меку.

По словам функционера, других конкретных предложений по футболисту пока не поступало.

«Мек получил предложение от Шахтера. Кроме этого, больше ничего не было. Как только поступит предложение, которое будет соответствовать интересам как Гремио, так и игрока, сделка состоится. В настоящее время Мек остается с нами», – заявил Лима в комментарии ESPN.

Таким образом, бразильский клуб пока не готов отпускать своего молодого таланта, если не получит финансово выгодных условий.

В текущем сезоне Мек уже провел 32 матча за Гремио во всех турнирах. На его счету три забитых мяча и две результативные передачи.

Действующий контракт Мека с Гремио рассчитан до 30 июня 2027 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 18-летнего бразильца в настоящее время оценивается в 16 миллионов евро.