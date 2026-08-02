Главный тренер житомирского Полесья Руслан Ротань после победы на выезде над одесским Черноморцем (2:1) в матче первого тура УПЛ рассказал об амбициозных целях клуба.

«Чтобы занимать высокие места, нужно пройти путь конкуренции. Тот, который на сегодня имеет Шахтер. Шахтер сегодня имеет путь конкуренции, они прошли это, у них покупали игроков годами на позиции лучше за лучших.

Поэтому мы на этом пути. Конечно, что мы не можем сегодня говорить, что наши задачи – стать чемпионами. Наша амбиция – это будет правильно сказано – стать чемпионами в будущем. Когда это будет? Когда-нибудь это будет. Если мы будем продолжать в том же духе, если у нас будет правильная селекция, если мы будем делать конкуренцию выше. И потом будет результат на долгом пути.

Поэтому сейчас процесс только начался. Когда это случится? Это может случиться и в этом году, может в следующем. Это просто вопрос времени», – цитирует Ротаня клубная пресс-служба.