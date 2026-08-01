Ассистент главного тренера Полесья Сергей Кравченко в интервью GG.Спорт оценил трансферную стратегию житомирского клуба.

Президент делает все возможное и может вкладывать, но это все должно быть постепенно. Я думаю, что наш президент, если захочет, может купить игрока и за 10 миллионов. Но это будет неправильно. Нужно, чтобы команда росла, по шагам. Я говорю о трансферах, о позициях, но считаю, что у нас и так хороший состав, хорошая молодёжь на подходе.

Однако для таких высоких задач, которые поставлены, надо, конечно, усиливаться каждое трансферное окно, создавать конкуренцию, точечно подписывать одного, двух-трех игроков, и тогда команда будет расти. Но это всё должно быть постепенно. Я уверен: если так будет и дальше, то «Полесье» ждет хорошее будущее.