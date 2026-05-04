Генеральный директор ЛНЗ Василий Каюк прокомментировал турнирное положение команды и объяснил, почему черкасский клуб не сумел удержаться в борьбе за чемпионство. По словам менеджера, шансы ЛНЗ на чемпионский титул фактически исчезли еще два тура назад.

Борьба за чемпионство закончилась еще два тура назад, когда мы проиграли Колосу. Мы должны понимать реальности нашей жизни и осознавать, что чтобы конкурировать с такими командами, как Шахтер, нужно быть готовыми. Мы впервые в истории клуба боремся за медали, и поэтому сразу бороться за чемпионство — это слишком. И для этого я говорил на протяжении всего сезона, что нужно все делать постепенно. Однажды один тренер сказал, давайте научимся радоваться малым вещам и когда-нибудь придут и большие. Поэтому мы должны становиться конкурентоспособными и более стабильными.

Борьба за второе место? Смотрите, мы играли с крепкими соперниками, мы играли с Шахтером, с Металлистом 1925, с Карпатами. Мы только проиграли Колосу. Я считаю, что сегодня реализуй пенальти или другие моменты, и мы бы сегодня уехали со стадиона с победой, потому что Карпаты, на мой взгляд, создали один полумомент в конце. Поэтому, если говорить именно о борьбе за медали, мы после этого тура продолжим находиться на втором месте. Всё в наших руках. Мы не команда, догоняющая, мы только опережаем наших соперников. Поэтому нужно делать выводы и готовиться к следующему матчу с Динамо.

Сейчас этот сезон уже для нас удачный. Повторюсь, команда, во-первых, набрала рекордное количество очков. Команда наладила игру в защите, наладила игру в атаке. Также нужно помнить, что мы совершили лучший трансфер на данный момент в истории клуба, поэтому мы развиваемся. На данный момент это удачный сезон для нас. Нам нужно сделать всё в оставшихся четырех турах, чтобы попасть в еврокубковую зону. И это сейчас самое главное. Но, как я сказал, всё зависит от футболистов и от нас самих.

Готовность к еврокубкам? Ну, если не попробуем, не будем знать. Поэтому мы боремся за еврокубки. Мы хотим представлять нашу страну в еврокубках. Мы будем делать всё возможное для того, чтобы мы показали максимальный результат и принесли очки в клубный зачет УЕФА для Украины. Но сначала надо туда выйти. Как я сказал, осталось еще четыре матча, и всё в наших руках, но мы должны идти шаг за шагом, — сообщил Каюк в эфире программы «Звëров про футбол».