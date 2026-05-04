Пономарёв заберёт к претенденту на чемпионство ещё одного своего «птенца».
Защитник Руха очень близок к тому, чтобы сменить клуб
43 минуты назад
Защитник львовского Руха и молодежной сборной Украины Виталий Роман может сменить клуб во время летнего трансферного окна. Об этом сообщает «ТаТоТаке».
По информации источника, интерес к 23-летнему футболисту проявляет черкасский ЛНЗ. Черкасский клуб рассматривает Романа как один из вариантов усиления состава на следующий сезон.
Кроме Виталия Романа, ЛНЗ также интересуется другими игроками Руха. Среди потенциальных кандидатов на переход называются Денис Пидгурский, Ярослав Карабин и Таллес.
В то же время отмечается, что именно Роман в настоящее время является самым близким к переходу в черкасский клуб. Однако, трансфер может осложниться из-за интереса к защитнику со стороны итальянских клубов. По данным источника, за футболистом действительно следят представители Серии А.
В текущем сезоне Виталий Роман провел за Рух 16 матчей, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей. Контракт защитника с львовским клубом действует до декабря 2026 года. Ориентировочная трансферная стоимость футболиста составляет 500 тысяч евро.
Накануне Шахтер вырвал победу в матче с Динамо и оторвался на 10 очков от ЛНЗ.
