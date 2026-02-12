ЛНЗ уступил чемпиону Латвии на сборах
Матч ЛНЗ – ФК Рига завершился со счетом 1:3
ЛНЗ продолжает подготовку ко второй части сезона на тренировочном сборе в Турции. В четверг, 12 февраля, подопечные Виталия Пономарёва провели свой последний контрольный матч в рамках этого этапа подготовки. Напомним, что в прошлом сезоне Рига стала чемпионом Латвии, опередив РФШ всего на одно очко в напряженной борьбе за титул.
Украинская команда активно вошла в игру и регулярно создавала опасные моменты у ворот соперника, однако реализовать свои шансы так и не смогла. В то же время футболисты Риги отличились четыре раза, при этом один из мячей был отправлен в собственные ворота.
Всего за время турецкого сбора ЛНЗ провел девять товарищеских игр, одержав семь побед, один раз сыграв вничью и потерпев одно поражение.
Товарищеские матчи. Турция. 12 февраля
ЛНЗ (Украина) – Рига (Латвия) - 1:3
