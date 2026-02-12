Антонелла Рокуццо, жена нападающего Интера Майами Лионеля Месси, поделилась личными размышлениями о роли женщины в 2026 году и вызовах, с которыми она сталкивается в повседневной жизни.

Я стараюсь сосредоточиться на семье. Мои дети — это приоритет номер один. Сейчас я могу заниматься и своими делами.

Трудно найти баланс, будучи мамой, бизнесвумен и одновременно участвуя во многих событиях. Я чувствовала себя очень виноватой из-за того, что оставляла дом и не могла быть рядом с детьми. Я ездила в Нью-Йорк на несколько дней и очень переживала по этому поводу. Но когда возвращалась, все было прекрасно. Никто не умер. Я поняла, что могу делать это чаще.

Для меня очень важно показать детям, что можно быть сильной женщиной и иметь собственную жизнь. Важно делать что-то для себя. Это было трудно, и это до сих пор трудно. Мне не всегда это нравится.

У меня есть поддержка мужа — и это очень важно. Если бы не эта поддержка, думаю, я бы не справлялась в полной мере. Я очень стеснительна, и для меня все это ново. Никто не знает моего голоса. Я не разговариваю. Даже это интервью для меня в новинку. Поэтому со временем я начинаю чувствовать себя все увереннее, — сказала Антонелла Рокуццо в интервью Elle.