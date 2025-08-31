Павел Василенко

Переход сенегальского нападающего Николаса Джексона из Челси в Баварию оказался под угрозой срыва.

Проблемы у лондонцев возникли после травм Лиама Делапа (пауза до 8 недель) и Коула Пальмера (повреждение паха). Из-за этого клуб принял решение досрочно вернуть Джексона, который уже находился в Мюнхене.

Спортивный директор Баварии Макс Эберль подтвердил после победы над Аугсбургом (3:2):

«Челси сообщил нам, что хочет вернуть игрока. Сейчас он в Мюнхене, но мы отправляем его обратно».

Однако ситуация усложнилась: Джексон возмутился изменением планов Челси и отказался лететь в Англию. Его агент Диоманси Камара в соцсетях заявил:

«Мы не возвращаемся. Самолет не летит назад».

По данным AFP, параллельно Челси рассматривает подписание нападающего Конрада Хардера из Спортинга. Если трансфер удастся оформить до дедлайна в понедельник, дорога Джексона в Баварию снова может открыться.

Первоначальное соглашение между клубами предусматривало аренду сенегальца за 15 млн евро с правом выкупа за 52 млн фунтов.