Сергей Стаднюк

Нападающий Кристофер Нкунку перешел из Челси в Милан. «Россонери» официально сообщили о подписании французского футболиста.

Контракт с 26-летним футболистом рассчитан до 30 июня 2030 года. Новичок будет выступать под 18-м номером. По информации Transfermarkt, трансфер француза обошелся в 37 миллионов евро.

Нкунку, который может играть на позициях форварда, левого вингера и атакующего полузащитника, родился 14 ноября 1997 года в Ланьи-сюр-Марн (Франция) и является воспитанником академии Пари Сен-Жермен. Именно в составе парижан он дебютировал на профессиональном уровне, проведя 78 матчей и отметившись 11 голами. Вместе с ПСЖ нападающий завоевал два Кубка Франции, три Суперкубка и дважды выиграл Кубок французской лиги. В 2019 году футболист перебрался в РБ Лейпциг, где сыграл 172 поединка, забил 70 мячей и дважды выиграл Кубок Германии. Сезон 2022/23 стал для него особенным — Нкунку стал лучшим бомбардиром Бундеслиги.

В 2023 году он пополнил состав Челси, где за два года провел 62 встречи и забил 18 мячей. В составе лондонцев француз выиграл Лигу конференций и клубный чемпионат мира. На международном уровне нападающий дебютировал за сборную Франции в марте 2022 года, после выступлений в молодежных командах. На его счету на данный момент 14 матчей и один гол в составе национальной команды.

