Арендный переход сенегальского форварда лондонского Челси Николаса Джексона в мюнхенскую Баварию с опцией последующего выкупа неожиданно превратился в настоящую трансферную драму.

Причиной стала внезапная травма нападающего синих Лиама Делапа, полученная в матче третьего тура АПЛ против Фулхэма (2:0). Из-за этого руководство Челси резко изменило позицию и решило приостановить сделку.

На этот момент Джексон уже прибыл в Мюнхен и отказался возвращаться в Лондон, что еще больше запутало ситуацию. Трансферный конфликт прокомментировал спортивный директор Баварии Макс Эберль.

«У нас здесь связаны руки. Я ничего не могу с этим сделать. Мы должны сказать игроку и его агенту, что они должны вернуться в Лондон, так как Николас Джексон — игрок Челси.

В течение последних 48 часов трансферного окна мы попытаемся найти какое-то решение.

У меня есть задача — подписать этого игрока в аренду, и я стараюсь её выполнить», — заявил представитель мюнхенского клуба.