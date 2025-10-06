Павел Василенко

Егор Ярмолюк может стать новой трансферной сенсацией Английской Премьер-лиги. 20-летний полузащитник Брентфорда и сборной Украины попал в сферу интересов сразу нескольких грандов – в частности, лондонского Челси, который активно ищет усиление в центр поля.

По информации TeamTalk, синие рассматривают Ярмолюка как перспективного игрока с потенциалом для игры на самом высоком уровне. Среди претендентов на украинца также фигурируют Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм, которые внимательно следят за его развитием.

Брентфорд, однако, не намерен легко расставаться с талантливым футболистом и попытается удержать его как минимум до лета. Тем не менее, сам Ярмолюк, по слухам, уже готов сделать следующий шаг в карьере.

Клуб, который захочет приобрести украинца, должен быть готов выложить как минимум 30 миллионов фунтов стерлингов – именно столько Брентфорд ожидает получить за трансфер.

В этом сезоне Егор провёл 9 матчей в составе «пчел» и отметился одной результативной передачей, демонстрируя уверенные действия в центре поля и зрелость, не свойственную его возрасту.