Челси может приобрести игрока сборной Украины
На футболиста появился еще один претендент
6 минут назад
Егор Ярмолюк может стать новой трансферной сенсацией Английской Премьер-лиги. 20-летний полузащитник Брентфорда и сборной Украины попал в сферу интересов сразу нескольких грандов – в частности, лондонского Челси, который активно ищет усиление в центр поля.
По информации TeamTalk, синие рассматривают Ярмолюка как перспективного игрока с потенциалом для игры на самом высоком уровне. Среди претендентов на украинца также фигурируют Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм, которые внимательно следят за его развитием.
Брентфорд, однако, не намерен легко расставаться с талантливым футболистом и попытается удержать его как минимум до лета. Тем не менее, сам Ярмолюк, по слухам, уже готов сделать следующий шаг в карьере.
Клуб, который захочет приобрести украинца, должен быть готов выложить как минимум 30 миллионов фунтов стерлингов – именно столько Брентфорд ожидает получить за трансфер.
В этом сезоне Егор провёл 9 матчей в составе «пчел» и отметился одной результативной передачей, демонстрируя уверенные действия в центре поля и зрелость, не свойственную его возрасту.