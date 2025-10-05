Ярмолюк получил травму в проигранном матче с Манчестер Сити
Судьбу поединка решил один мяч
около 2 часов назад
Фото - Getty Images
Состоялся матч в рамках седьмого тура АПЛ, в котором Брентфорд принимал Манчестер Сити. Встреча завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0.
Украинский полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк провел на поле 73 минуты, после чего его заменили из-за травмы.
Брентфорд в настоящее время занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав семь очков. Манчестер Сити – пятый с 13 баллами.
АПЛ, 7-й тур
Брентфорд – Манчестер Сити – 0:1
Гол: Холанд, 9.