Вингер Металлиста 1925 Рамик Гаджиев вспомнил, как проходил просмотр в Брентфорде.

Почему не получилось? Я был в Брентфорде Б, тренировался с второй командой 2 недели. Мне было 18. Это когда Днепр-1 распался. Я приехал туда. Меня пригласили на просмотр. Не было такого, что я сам попросился и поехал. 2 недели потренировался с командой, увидел уровень.

Могу сказать за команду Б, что там не очень сильный уровень у них и что там вполне можно играть, но у меня оказались проблемы с гражданством из-за того, что я не в Евросоюзе и так далее. Мне сказали, что меня не могут заявить.

Егор Ярмолюк мне в тот период очень помогал. Мы сразу познакомились. Я был один в гостинице, он ко мне приезжал, со мной время проводил. Пересекались ли мы в Днепре-1? Нет.

Касательно мечты попасть в Брентфорд, у меня нет мечт. Цели есть. А какие – не буду говорить.