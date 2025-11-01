Новини матчу та поточна форма команд

Незважаючи на те, що его команда является совместно самой результативной после девяти туров, главный тренер Тоттенхэма Томас Франк потребовал улучшения в завершающей трети поля даже после выездной победы 3:0 над Эвертоном в прошлом туре. "Шпоры" начали этот тур на третьем месте, и сохранение шансов на топ-4 или выше может зависеть от серии побед подряд – того, чего команде не хватает с первых двух туров из-за трёхматчевой безвыигрышной серии дома (1 ничья, 2 поражения).

Команды, фанаты, реальные эмоции – всё это о футболе. Букмекерский бренд GGBET усиливает впечатления от игры, чтобы каждый болельщик чувствовал себя частью большого события. Держи свою линию!

Вторая победная серия Челси в Премьер-лиге сезона закончилась от рук неожиданных лидеров Сандерленда в очередном драматическом триллере с поздним голом. Главный тренер Энцо Мареска не указал на конкретную слабость в том поражении, но, вероятно, будет стремиться к резкому улучшению в обороне, особенно поскольку его команда забивает в восьми матчах Премьер-лиги подряд, но выиграла лишь в четырёх (2 ничьи, 2 поражения). Две из тех четырёх побед были на выезде, но против аутсайдеров Ноттингема (3:0) и Вест Хэма (5:1), так что это обещает быть значительно более сложной задачей.

История очных встреч

Челси выиграл оба матча в ужасном для Тоттенхэма сезоне Премьер-лиги 2024/25, продлив серию побед в очных встречах до четырёх. В дальнейшем в истории Челси выиграл восемь из десяти конкурентных очных поединков (1 ничья, 1 поражение) с сезона 2021/22.

Горячая статистика и серии

Тоттенхэм – одна из двух команд (вместе с Борнмутом), которая забила 2+ гола в шести из первых девяти туров Премьер-лиги.

Фаворит перед матчем выиграл лишь три из девяти игр Тоттенхэма (2 ничьи, 4 поражения) этого сезона Премьер-лиги.

Фаворит дня имеет тот же рекорд (3 победы, 2 ничьи, 4 поражения) в девяти лиговых матчах Челси.

Челси – одна из трёх команд (вместе с Брентфордом и Фулхэмом), которая забивала первой, но проиграла два отдельных матча в первых девяти турах Премьер-лиги.

Ключевые игроки и отсутствующие исполнители

Челси может быть самым неудачным соперником для Бреннана Джонсона, ведь это единственная команда, которую он не победил за более двух попыток (2 ничьи, 5 поражений), и он никогда не забивал против них! Челси выиграл девять из одиннадцати конкурентных матчей Педро Нето, в которых он забивал за клуб, последние два из которых были в гостевых матчах Премьер-лиги.

Деяку Кулушевски, Доминик Соланке, Бен Дэвис и Джеймс Мэддисон возглавляют список нескольких ключевых отсутствующих Тоттенхэма. Лиам Делап из Челси вернулся после травмы в середине недели, но красная карточка, которую он получил, означает, что он снова вне игры на этот матч.

Самые громкие футбольные события – на расстоянии одного клика. На платформе GGBET собраны прогнозы на главные матчи, актуальные коэффициенты и десятки вариантов ставок для фанатов. Здесь каждый может выбрать свой сценарий игры и открыть для себя новый опыт боления.

РЕКЛАМА

21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙГРИ.

GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными согласно решениям КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.